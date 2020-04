Rider di Dominos Pizza, 49 anni, muore di coronavirus

Un uomo delle consegna di Domino’s Pizza, 49 anni, muore di coronavirus ma ristorante da asporto rimane aperto.

Mofizul Islam, 49 anni, ha lavorato presso il ristorante da asporto di Eskbank, Midlothian in Scozia, che è ancora aperto.

Una fonte ha detto al Sun che il ristorante è troppo piccolo per le regole di distanziamento sociale per essere sicuro: ‘Uno dei driver è morto, ma sono rimasti aperti come al solito”.

C’è la possibilità che possa aver passato il virus a ogni persona a cui ha portato la pizza.

Al personale è stato detto della morte di Islam lunedì. Aveva smesso di lavorare dopo che il governo ha annunciato il blocco ed è morto la settimana scorsa.

Secondo The Sun, Dominos ha detto che non erano ancora stati informati di un possibile caso Covid-19, ma hanno fatto una pulizia profonda per rassicurare tutti.

Il numero di morti di coronavirus nel Regno Unito è pari a 7.978.