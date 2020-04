L'uomo è morto in Calabria dopo essere arrivato da Casalpusterlengo, ma è diventato un vero e proprio caso: "Paziente indeterminato".

Coronavirus, in Calabria è morto il paziente 1: Francesco, 69 anni, è deceduto a Cetraro dopo essere giunto da Casalpusterlengo a fine febbraio. Ma il caso è quantomai delicato: è stato riscontrato prima positivo, successivamente negativo e infine ancora positivo, a fasi alterne senza avere un briciolo di chiarezza per il suo futuro e quello dei suoi cari. A rendere nota la vicenda è Selvaggia Lucarelli nel suo blog di Tpi: “Il signor Francesco, 69 anni, vive a Casalpusterlengo, località a due passi da Codogno divenuta Zona Rossa. Insieme alla moglie il 22 febbraio (quindi il giorno dopo la scoperta del paziente 1 a Codogno) prende un autobus per Cetraro, cittadina calabrese in provincia di Cosenza di cui è originario”. Come riporta la blogger, il paziente 1 calabrese ha: “Problemi di salute (ha subito un trapianto) e si deve sottoporre a dialisi costantemente, per cui il giorno dopo il suo arrivo in Calabria si presenta all’ospedale di Cetraro e richiede la dialisi”.

Coronavirus Calabria, il caso del paziente 1

Il signor Francesco in data 25 febbraio si reca presso la struttura ospedaliera di Cetraro per sottoporsi a dialisi: dichiara di stare bene e di essere andato subito nella sua casa di campagna in Calabria; si è messo in auto-isolamento, ma la direzione sanitaria, prima della dialisi, vuole fargli il tampone. Il paziente risulta positivo al test eseguito presso la Virologia dell’Annunziata di Cosenza.

Ne dà notizia anche la Regione Calabria nella persona di Jole Santelli. Ma al secondo tampone il risultato è sorprendente: negativo. A Cetraro si pensa a un caso di falso positivo ma l’ISS ribadisce che il signor Francesco è a tutti gli effetti positivo al coronavirus. La dialisi gli viene fatta in tutta sicurezza – così come evidenziato dalla Santelli – e tutti i passeggeri che hanno viaggiato con lui sottoposti a tampone (tutti negativi, eccetto la moglie del paziente 1).

Il 12 marzo Francesco viene ricoverato all’ospedale di Cosenza ed è paucisintomatico: ovvero con scarsità di sintomi. Secondo quanto evidenziato, però, la tac presenta un quadro di polmonite interstiziale. Due settimane dopo è il sindaco di Cetraro a dare notizia della negatività del test sottoposto al paziente 1 calabrese.

Lascia il reparto di Malattie Infettive dell’Annunziata ma gli altri problemi di salute pregressi lo obbligano ad un trasferimento nel reparto di cardiologia. Due giorni dopo il signor Francesco ha una crisi respiratoria e viene sottoposto nuovamente a tampone: positivo. Il 5 aprile il paziente 1 calabrese muore, ufficialmente per ictus come ribadisce il sindaco di Cetraro: “È morto a causa di un ictus”.

“Caso indeterminato”

La Asp di Cosenza sul caso del paziente 1 calabrese dapprima evidenzia: “Il paziente immunodepresso e gravemente compromesso, ha subito un deterioramento repentino del quadro clinico che non ha consentito di eseguire il già programmato intervento per l’impianto di pacemaker”. Successivamente, il signor Francesco viene sottoposto nuovamente a tampone e questa volta emerge un terzo risultato: “La ricerca del virus su liquidi di lavaggio broncoalveolare ha dato risultato indeterminato”.

Un caso che non lascia dormire sonni tranquilli ai calabresi che temono l’arrivo del coronavirus in una Regione già martoriata in condizioni normali.