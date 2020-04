In vista del week end di Pasqua sono stati intensificati i posti di blocco delle forze dell'ordine per verificare le autocertificazioni.

In vista del week end di Pasqua sono stati intensificati i posti di blocco delle forze dell’ordine per verificare le autocertificazioni ed evitare che qualcuno possa spostarsi da un comune all’altro senza validi motivi.



Aumentano i controlli delle autocertificazioni

Lunga coda di auto sulla Pontina, in uscita da Roma, così come sulle altre consolari attorno alla Capitale. Per via dei posti di blocco delle forze dell’ordine, intensificati in vista delle festività pasquali, infatti, automobilisti e autisti di furgoni si ritrovano di fronte a degli incolonnamenti già da Spinaceto con una lunga coda di circa 10 chilometri. Il motivo è da ritrovare nelle verifiche a campione da parte degli agenti che verificano le autocertificazioni per controllare la presenza di validi motivi ed evitare eventuali spostamenti fuori comune non necessari.





Visto il bel tempo di questi giorni, infatti, qualcuno potrebbe decidere di lasciare la città per andare presso le loro seconde case a mare.

Proprio questo il motivo per cui le forze dell’ordine continuano a verificare le autocertificazioni. Al momento, come sottolineato dai responsabili delle verifiche delle autocertificazioni, le multe per essere usciti di casa senza comprovato motivo a Roma e provincia è pari ad appena l’1,75% del totale dei controllati. A livello nazionale, invece, la percentuale è pari al 3,8%. Come già accaduto nelle giornate di giovedì e venerdì, quindi, sia sul Raccordo anulare sia sull’Aurelia, si assiste ad una coda lunghissima, tanto che in molti hanno condiviso foto delle file di auto sui social.