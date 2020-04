Per fare la spesa al supermercato dopo il coronavirus occorre seguire alcune indicazioni che i punti vendita potrebbero mettere in atto.

Fare la spesa al supermercato ai tempi dell’emergenza coronavirus cambia le nostre abitudini: infatti, esistono dei giorni e degli orari ideali, oltre che delle protezioni efficaci per evitare il contagio. Il premier Conte ha annunciato, nella serata di venerdì 10 aprile, che le misure restrittive sono prorogate fino al 3 maggio. Ciò significa che i cittadini potranno uscire dalle loro abitazioni solo per lavoro, per necessità urgenti o per fare la spesa. Su quest’ultimo punto, però, occorre fare alcune precisazioni.

Coroanvirus, la spesa al supermercato

In vista dell’inizio della fase due, quella di convivenza con il virus, il governo sta mettendo a punto un piano di riorganizzazione della vita sociale. A partire dai mezzi pubblici, ma anche i negozi e gli eventi, sarà necessario mantenere dei comportamenti attenti per evitare il contagio.

Un importante cambiamento, dopo il coronavirus, sarà quello dei supermercati: per fare la spesa, infatti, verranno prolungati gli orari di apertura in modo da permettere una dilazione delle persone nel corso della giornata evitando assembramenti. Inoltre, l’attesa per l’ingresso (che sarà contingentato) dovrà avvenire mantenendo le distanze di sicurezza di almeno un metro.

Per quanto riguarda l’igiene, verranno disposti (come già accaduto in molti supermercati) dei dispenser di disinfettante agli ingressi. I clienti, quindi, potranno lavare correttamente le mani prima dell’ingresso e saranno tenuti a fare la spesa indossando i guanti.





I lavoratori dei punti vendita, invece, indosseranno mascherine di protezione e guanti monouso per evitare di entrare in contatto diretto con i clienti.

Nella bozza del Dpcm del 10 aprile, inoltre, è prevista la pulizia e la sanificazione degli ambienti almeno due volte al giorno.