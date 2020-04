IL vaccino per il coronavirus arriverà in tempi record: è quanto affermato nel punto stampa della Protezione Civile.

Buone notizie per quanto riguarda il vaccino contro il coronavirus, l’unica arma che avremo per sfuggire al contagio: il professore Alberto Villani ha dichiarato che rispetto a quanto accade di solito, questa volta i tempi per commercializzarlo saranno da record e molto più ridotti.

Coronavirus: vaccino in tempi record

L’annuncio è giunto nel corso della conferenza stampa della Protezione Civile a cui l’esperto ha preso parte insieme ad Angelo Borrelli. Dopo aver diramato il bilancio relativo ai casi di infezione presenti a sabato 11 aprile 2020, Villani ha affermato che “il vaccino sta andando a tempi di record. Probabilmente saranno straordinariamente rapidi e questo ci conforta molto“. Ha poi aggiunto una raccomandazione per l’autunno, ovvero quella di vaccinarsi per l’influenza perché mai come quest’anno sarà molto importante.

Una giornalista ha poi chiesto cosa intendesse per tempi brevi ma lui non ha fornito un numero preciso, non essendo ancora calcolabile al momento.

Ha però sottolineato che normalmente per un vaccino che venga commercializzato si parla di 2-3 anni, in questo caso la sua messa a punto “avverrà molto prima“.

Fino a quel momento l’unica arma che abbiamo contro l’infezione è il distanziamento sociale, come più volte sottolineato anche dal governo. Il ministro Speranza ha infatti dichiarato che “la distanza e i comportamenti corretti sono l’unico vero strumento nelle nostre mani“. A lui ha fatto eco anche il commissario per l’emergenza Arcuri che ha espressamente dichiarato che l’Italia si lascerà l’emergenza alle spalle solo dopo la scoperta di un vaccino. “Per il momento l’unico antidoto siamo noi stessi“.