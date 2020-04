Violano la quarantena, in barba alle disposizioni anti Coronavirus, per cercare di andare in campagna a grigliare.

Sei persone violano la quarantena anti Coronavirus per andare in campagna a festeggiare la Pasqua. È accaduto in Campania, quando una famiglia intera è stata fermata mentre era diretta nell’entroterra. Nei giorni precedenti, altre quattro famiglie sono state pescate dirigersi in macchina nel Cilento per passare le “vacanze”.

Violano la quarantena e vanno in campagna

Nonostante si stia ripetendo fino alla nausea che bisogna stare a casa e si può uscire solo per motivi strettamente necessari, c’è sempre qualcuno che ignora le regole e pensa di passarla liscia. La tentazione di partire per raggiungere la seconda casa e magari grigliare in campagna è troppo forte per alcuni italiani, tanto da rischiare multe salatissime pur di farlo.

I vigili urbani di San Martino Valle Caudina, duranti un controllo, hanno intercettato i sei “fuggitivi”. Altre due persone sono state fermate, una di Cervinara e un’altra di Montesarchio, in zona senza un valido motivo.

Coronavirus: controlli per il weekend di Pasqua

Per tutti è scattata la multa di 600 euro e l’obbligo di quarantena per le prossime due settimane, senza nemmeno poter uscire per fare la spesa.

Ovviamente tutti sono stati fatti rientrare in città, a Napoli.

In previsione del weekend pasquale, infatti, i posti di blocco e le ronde sono aumentate proprio perché ci si aspettano comportamenti del genere. Ci sono circa 3mila agenti sul territorio per controllare che nessuno evada dalla quarantena, soprattutto su autostrade e strade secondarie della zona campana.