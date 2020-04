Coronavirus, Zaia: “Lockdown finito, nuova strategia dal 14 aprile”

Per il Presidente del veneto Zaia il lockdown anti coronavirus è finito: per la sua regione ha in mente una nuova strategia.

Cambio di passo nella gestione dell’emergenza coronavirus in Veneto, dove Luca Zaia ha parlato di lockdown finito e annunciato una nuova strategia da mettere in campo dopo la Pasqua: il governatore ha annunciato che la sua concentrazione sarà ora rivolta alla messa in sicurezza dei cittadini.

Coronavirus, Zaia: “Lockdown finito”

La dichiarazione è giunta durante una conferenza stampa. Questo precisamente quanto espresso dal Presidente: “A questo punto bisogna dire che con il DPCM il tema dell’isolamento non esiste più. Stiamo scrivendo un’ordinanza con un cambio di strategia“. Non ha specificato esattamente cosa intende fare né se agirà autonomamente con altri provvedimenti come ha fatto la Lombardia che ha decretato la chiusura delle librerie, a differenza di quanto varato dal governo.

Parlando di riaperture, ha spiegato di non essere contrario ma aggiunto che dovranno avere luogo solo quando la sicurezza dei lavoratori sarà garantita al 100%.

Ha quindi parlato delle mascherine e dei dispositivi di protezione: “La mascherina diventa lo spartiacque tra il contagio e il non contagio. Il mio problema non è a riapertura ma la messa in sicurezza delle aziende“.

Ha poi annunciato che l’ordinanza in arrivo andrà ricalibrata davanti a quello che ha definito un finto lockdown. I provvedimenti adottati dovranno far capire ai cittadini che il contagio non è finito e che non bisogna abbassare la guardia. “La mezza chiusura, il mezzo isolamento non esiste, a questo punto mettiamo i cittadini in sicurezza. Questo è il tema“, ha concluso.