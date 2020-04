In piena crisi in 200 compreso il sindaco hanno partecipato alla processione a San Marco in Lamis per il Venerdì santo.

Nonostante i morti, i malati e i medici che lavorano giorno e notte, a San Marco in Lamis 200 persone hanno partecipato alla processione per il Venerdì santo nonostante i divieti di assembramento per evitare il contagio da coronavirus. Il 10 aprile sul sagrato della chiesa dell’Addolarata c’erano il parroco, il sindaco del centro garganico, Michele Merla, e tantissimi uomini, donne, bambini e anziani. Alcuni anche senza mascherina. Nel paese di 15mila abitanti i decreti del governo probabilmente non sono arrivati.

Le immagini e i video pubblicati suoi social hanno fatto il giro del Paese causando indignazione e rabbia.

Il sindaco ha commentato: “Mi assumo la colpa di non aver avuto il coraggio di dire a don Matteo di interrompere il momento di preghiera – ha spiegato Merla -. Non me la sono sentita, ma mi rendo conto, col senno di poi, di aver sbagliato. Ma avrei voluto interromperlo. Questa è la mia colpa e me la prendo“.





All’interno del paese all’inizio dell’epidemia si era anche svolto un funerale di una persona prima che arrivasse il risultato (positivo) del tampone al Covid-19. Nemmeno la lunga lista di medici morti a causa del virus, i malati e le immagini spaventose arrivate da New York hanno fermato alcuni cittadini di San Marco in Lamis. In molti già chiedono le dimissioni del sindaco.