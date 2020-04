Bambino di otto mesi morto a Lecce, azzannato dal cane di famiglia

Un bambino di soli otto mesi è morto in provincia di Lecce dopo essere stato azzannato alla testa dal cane di famiglia: l'animale è stato sequestrato.

Tragedia a Tricase, in provincia di Lecce, dove un bambino di soli otto mesi è morto dopo essere stato morso dal cane di famiglia nella serata dell’11 aprile. Il piccolo si trovava nella propria abitazione quando improvvisamente l’animale lo ha aggredito senza alcun motivo, azzannandolo alla testa sotto gli occhi della mamma e della nonna. Nonostante la disperata corsa in ospedale il bambino è stato dichiarato privo di vita una volta giunto nella struttura, mentre il cane è stato posto sotto sequestro dalle forze dell’ordine, che lo hanno affidato alla custodia della Asl locale.



Bambino morto a Lecce, morso dal cane

Stando alle prime ricostruzioni effettuare dagli investigatori, il bimbo sarebbe stato aggredito poco prima dell’ora di cena dal cane di famiglia, appartenente alla razza del corso italiano, causando al piccolo profonde lacerazioni alla testa che ne hanno comportato in seguito la morte.

Malgrado i primi disperati tentativi di salvarlo infatti, i medici dell’ospedale sono stati costretti a constatare la morte del bambino poco dopo il suo arrivo.

Al momento non è tuttavia chiaro se il piccolo sia stato aggredito dal cane a causa di una disattenzione della madre e della nonna presenti sulla scena. Proprio per questo motivo le forze dell’ordine stanno eseguendo i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’accaduto. L’animale è stato invece posto sotto la sorveglianza del servizio veterinario della Asl di Maglie.





Gli episodi analoghi

Non è la prima volta purtroppo che un bambino perde la vita in seguito a un’aggressione compiuta da un grosso animale domestico. Nell’ottobre del 2016 un bambino di un anno e mezzo venne infatti ucciso a Pescara da un cane di grossa taglia che lo aveva aggredito alla testa, mentre nel settembre del 2017 una bambina di due anni era morta in provincia di Brescia dopo essere stata aggredita dai due pitbull di famiglia.