Roma, aggredisce la moglie e la figlia neonata: arrestato

Aggredisce la moglie e la figlia con calci e. pugni, arrestato 40enne romano

Un 40enne ha aggredito e picchiato la moglie che aveva in braccio la figlia di pochi mesi, a sua volta colpita dall’ira dell’uomo. La piccola ha riportato un ecchimosi sulla testa, mentre l’aggressore è stato arrestato. Il racconto dei fatti avvenuti giovedì 9 aprile in via Albalonga a Roma riporta di un uomo, non nuovo alla violenza e già noto alle forze dell’ordine, le quali sono prontamente intervenute perchè avvisate dai vicini della coppia. Malgrado la presenza della polizia, l’uomo avrebbe continuato a minacciare di morte la donna cercando anche di aggredirla nuovamente.

Stando al racconto fatto dalla donna ai poliziotti, questa aveva avuto una lite molto violenta col compagno, il quale ha iniziato a colpirla con calci e pugni. Nella foga, l’uomo ha colpito anche la neonata che la donna teneva in braccio, dopodiché ha continuato a minacciare di morte la moglie.

Quando gli agenti sono arrivati, ha minacciato anche loro.





L’uomo è stato successivamente fermato dalla polizia che lo ha condotto in commissariato e da li è emerso che il 40enne aveva già commesso reati del genere in passato e che faceva spesso abuso di alcol e sostanze stupefacenti. Anche i vicini di casa della coppia hanno confermato i continui litigi e maltrattamenti dell’uomo nei confronti della moglie. La donna e la bambina sono state trasportate in ospedale per dei controlli e, mentre la donna è stata dimessa con una prognosi di 21 gironi, la neonata è stata ricoverata per accertamenti un paio di giorni. Il 40enne è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti, violenza e minacce a pubblico ufficiale e portato nel carcere romano di Regina Coeli.

Inoltre non potrà più avvicinarsi alla compagna e alla figlia.