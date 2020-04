Grigliata di Pasqua nel giardino del condominio: così 40 cittadini di Milano hanno violato le norme anti coronavirus.

In barba alle nome di contenimento per il coronavirus, quaranta abusivi di un condominio di Milano si sono riuniti a Pasqua per fare tutti insieme una grigliata: immediato l’arrivo delle forze dell’ordine che hanno provveduto a multarli per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.

Coronavirus: grigliata di Pasqua a Milano

Griglie, cibo, musica, canti e balli all’interno del cortile condominiale. Così diversi abitanti che occupano abusivamente gli appartamenti dello stabile di via Bolla, periferia nord-ovest della città, hanno pensato di trascorrere la festività pasquale nonostante gli appelli giunti da più parti di evitare assembramenti e di stare in casa.

A segnalare il tutto sono stati dei residenti regolari che hanno chiamato le forze dell’ordine e riferito della festa in atto. Sul posto sono dunque giunti gli agenti della Polizia Locale, della questura e dei Carabinieri che hanno identificato molti dei partecipanti alla festa denunciandoli e multandoli.

Il primo cittadino Beppe Sala, pur riconoscendo che la maggior parte dei controlli ha avuto esito positivo, si è appellato affinché i cittadini capiscano che “i piccoli assembramenti in un angolo di una piazza, in un cortile condominiale non sono consentiti.

E soprattutto sono un danno per tutti noi“. Già nei giorni precedenti sempre a Milano aveva avuto luogo una festa in un appartamento, anch’essa segnalata dai vicini che avevano sentito la musica provenire da lì. Anche in quel caso le forze dell’ordine avevano proceduto con le denunce.