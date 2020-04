Il dottor Micheli della provincia di Brescia ha optato per continuare ad effettuare visite a domicilio ai propri pazienti anche durante l'emergenza coronavirus.

Ai messaggi su Whatsapp ai propri pazienti preferisce le visite a domicilio con tutte le precauzioni necessarie: così il medico Pietro Severo Micheli della provincia di Brescia si distingue da chi, in tempi di coronavirus, “tiene il chilometro di sicurezza dai propri assistiti“.

Coronavirus: il modello del medico Micheli di Brescia

L’uomo, che non sopporta di essere chiamato eroe e preferisce definirsi come uno che fa il suo lavoro, ha raccontato di aver continuato a visitare i pazienti come faceva prima dell’emergenza, anche la domenica mattina e anche in paesi lontani dal suo, Orzinuovi. “Ricevo almeno cento telefonate al giorno. Salgo in auto, entro in casa del paziente, lo visito, torno in auto, cambio guanti e calzari, vado a casa di un altro paziente e via“, ha spiegato.

Prima che scoppiasse l’epidemia, Micheli aveva anche visitato senza protezioni una persone poi risultata positiva all’infezione e deceduta.

Fortunatamente lui non è stato contagiato e dopo quell’episodio ha continuato a fare il suo mestiere come prima attrezzandosi delle dovute protezioni. Si è infatti comprato guanti e mascherine che ora gli fornisce lo stesso Comune.

Secondo lui la ricetta delle cure a domicilio è la più efficace perché permette di non scaricare tutto sul personale del 112, intasato di chiamate e costretto ad un triage abnorme. “Non siamo stati costretti a laurearci in Medicina. Sappiamo che il nostro lavoro comporta dei rischi. È normale. Sarebbe come se un carabiniere si rifiutasse di andare in strada“, ha dichiarato. Anche perché, ha aggiunto, un medico che ha deciso di non avere più alcun controllo diretto ha comunque contratto l’infezione.