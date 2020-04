Insieme al paziente 1, nell'ospedale di Codogno era arrivato nello stesso giorno un altro uomo positivo al coronavirus catalogato come paziente 3.

A distanza di settimane dallo scoppio dell’epidemia di coronavirus in Italia iniziata con l’identificazione del paziente 1 di Codogno, spunta un paziente 3 ricoverato nel suo medesimo ospedale poche ore dopo. Si tratta di un uomo di 44 anni presentatosi in Pronto Soccorso e risultato poi positivo all’infezione.

Coronavirus: paziente 3 di Codogno

Nella serata del 19 febbraio, in seguito all’esito del tampone di Mattia e della moglie (identificata come paziente 2), costui era giunto all’ospedale di Codogno con una polmonite bilaterale interstiziale. Presentando i medesimi sintomi del paziente 1, i medici optarono per effettuare un tampone che, all’alba del 21 febbraio, diede esito positivo.

Erano dunque due le persone positive che erano passate quell’ospedale, entrambe poi trasferite presso la terapia intensiva di due differenti strutture.

Il personale decretò infatti il trasferimento di Mattia al San Matteo e quello del paziente 3, meno grave del precedente, al Sacco di Milano. Secondo alcune fonti sarebbe guarito e i medici l’avrebbero dimesso.

Durante la notte tra il 20 e il 21 febbraio la direzione generale della Asst di Lodi aveva ordinato l’immediata chiusura del Pronto Soccorso e la sua completa sanificazione per almeno due volte. Allo stesso modo si dovette provvedere a igienizzare tutti gli ambienti dove erano transitati i due pazienti per evitare che fosse rimasta qualche traccia del virus. Nel frattempo l’azienda sanitaria aveva iniziato a riconvertire l’ospedale per fronteggiare al meglio l’emergenza.