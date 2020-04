Ad Aosta una nonna di 102 anni e il nipote di 2 sono guariti dal coronavirus nello stesso giorno: anche altri parenti erano risultati positivi.

Arriva dalla Valle d’Aosta la storia di una nonna e di un nipote guariti dal coronavirus nello stesso giorno a cui è stato finalmente consentito di ritornare a casa per riabbracciare i propri familiari. La 102enne Pierina Quagliatti, nota anche come “Nonna Nina” è infatti riuscita a sconfiggere il Covid-19 assieme al pronipote Leonardo, di soli due anni, mentre tutta la famiglia rimaneva confinata in casa a causa dei numerosi contagi presenti nella regione.



Coronavirus, guariti nonna e nipote

Originaria di Bergamo, Pierina Quagliatti si trasferì nei piccolo paese di Saint-Christophe, alle porte di Aosta, nel 1946, quando iniziò a lavorare come postina. Durante la sua vita, la donna ebbe sei figli, tre maschi e tre femmine, che a loro volta le diedero otto nipoti e undici pronipoti, tra cui il piccolo Leonardo guarito assieme a lei dal coronavirus.

A ricordare la signora Quagliatti è stato anche il sindaco del paese Paolo Cheney, che ha commentato: “È una famiglia storica del paese, molto radicata nel territorio.

Erano tutti isolati, siamo contenti che sia arrivata la guarigione. In paese aumentano i casi positivi, soprattutto legati a professioni sanitarie e Oss. Se si osservano le norme, sono sicuro che la situazione si stabilizzerà”.





Le parole della 102enne

Malgrado il coronavirus abbia colpito duramente la famiglia dell’anziana, con ben 12 contagi su 14 persone, la signora Quagliatti non perde occasione per osservare la vita con positività: “La guerra è stata peggio e a quei tempi ho patito di più. Ma adesso sono contenta di aver passato anche questa”. La salute della donna non ha tuttavia mai destato particolari preoccupazioni, come ha raccontato anche il nipote Davide Casola, assessore al Bilancio del comune di Saint-Christophe: “La nonna non è mai stata ospedalizzata ne ha mai sofferto di problemi respiratori, ma è stata male.

Tante nausee e problemi di stomaco”.