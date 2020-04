Coronavirus in Lombardia: 61.326 casi totali e 241 morti in più

L'assessore al Welfare della Lombardia Gallera ha comunicato gli aggiornamenti relativi ai nuovi contagi di coronavirus registrati il 14 aprile 2020.

Come di consueto, l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera ha fornito i dati relativi ai casi di coronavirus registrati in Lombardia aggiornati a martedì 14 aprile 2020. Rispetto alla giornata di ieri il nuovo bilancio dell’emergenza sanitaria ha riscontrato un aumento di 1.012 contagi, 241 decessi e 743 dimessi, per un totale complessivo di 61.326 contagi, 11.142 decessi e 36.985 guarigioni o dimissioni.