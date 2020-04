Un medico chirurgo è andato alla festa del figlio mettendo la compagna nel bagagliaio, per evadere i controlli anti Coronavirus.

Un medico ha diffuso un video in cui mette la compagna in bagagliaio, nonostante i divieti anti Coronavirus. La meta era la festa di compleanno del figlio. Il chirurgo plastico, molto conosciuto nella zona di Verona, non ha pensato che la registrazione avrebbe potuto scatenare pareri contrastanti.

Medico nasconde la compagna in bagagliaio

A venire a conoscenza dell’accaduto è stata Selvaggia Lucarelli, che ha colto l’occasione per contattarlo e parlare del video, diffondendolo. La registrazione, fatta con lo smartphone del dottore, girava su tutte le chat dei concittadini e suoi pazienti oltre che conoscenti. Tantissimi utenti, inoltre, l’hanno potuta vedere sul suo profilo pubblico di Instagram, dove ha 3.614 followers.

Durante il giorno di Pasquetta e in piena quarantena anti Coronavirus, il dott.

Baschirotto è andato a trovare il figlio, l’ex moglie e altre persone presso una villa in campagna. Dalla dinamica, si evince che la compagna del medico era stata messa in bagagliaio per aggirare i controlli delle Forze dell’Ordine, potenziati durante il weekend di Pasqua. Il commento dell’uomo, una volta scesa dall’auto, è stato: “Guarda a cosa siamo costretti!”, mentre rideva. Lei, di rimando ha esclamato: “Auguri, questa va su YouTube!”.

Dopodiché video con la torta e il figlio che dice: “Non cambia un c***o la quarantena, non cambia niente!”. Infine, foto di gruppo, di cui una che ritrae l’attuale compagna e l’ex moglie vestite solo di un cuscino, con l’hashtag #quarantinepillowchallenge. Sembra che tutto questo sia un gioco divertente per il gruppo, quando ci sono persone che si privano di vedere le proprie famiglie per rispettare le norme anti Coronavirus.

Ha aggirato i controlli anti Coronavirus

Selvaggia Lucarelli ha dunque contattato il Dott.

Baschirotto, che si è giustificato dicendole di aver pubblicato quel video perché gli sembrava simpatico: “Io sono separato e ho una nuova compagna. Ero a un chilometro e 300 metri da quella casa dove sono andato a fare gli auguri a mio figlio che non vedo da un mese”, ha detto, “Visto che c’era anche la mia compagna, non volevamo rischiare di prendere una multa. Quindi lei ha deciso di mettersi nel portabagagli, facciamo questa cavolata e buonanotte al secchio”.

Il medico ha spiegato di non aver esposto nessuno a rischio contagio, perché tutti hanno osservato sempre la quarantena, e che probabilmente qualcuno ha voluto danneggiarlo denunciando il video alle Autorità. La Lucarelli, infine, gli ha detto che secondo lei aveva postato quel video per mettersi in mostra: “Mi spiace solo che sia un medico, perché ha qualche responsabilità in più”.

Di rimando, l’uomo le ha indirizzato un commento davvero poco elegante: “Lei è ridicola.

Impegni il suo tempo a fare qualcos’altro nella vita. Magari tr***i un pochino di più. Le manca quello. O è un problema di scarsa qualità o la quantità. Ma vada a fare in c**o!”.