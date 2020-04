Coronavirus Pozzuoli, positivi e non insieme al Pronto Soccorso: 16 contagiati

All'ospedale di Pozzuoli scoppia il caos: i positivi al coronavirus sono stati messi insieme ai negativi. Manca la tenda per isolare i sospetti.

Caos al pronto soccorso di Pozzuoli: manca la tenda per isolare i pazienti positivi al coronavirus, che vengono quindi sistemati accanto a quelli non positivi. L’ospedale Santa Maria delle Grazie preoccupa: sono stati registrati altri 16 contagi tra il personale sanitario. Una delle persone contagiate ha raccontato a Fanpage la gestione sbagliata dell’emergenza.

Coronavirus Pozzuoli, caos al pronto soccorso

Un gestione che non ha assicurato la protezione dei pazienti e anzi ha favorito il contagio da Covid-19. Sono 16 le persone contagiate all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli: al pronto soccorso, infatti, i pazienti positivi al coronavirus e non positivi venivano sistemati insieme. Tutto questo a causa della mancanza id una tenda pre-triage dove poter isolare i sospetti.

Un operatore sanitario ha spiegato che sono ancora in attesa dei tamponi effettuati sugli altri colleghi, ma la situazione è già grave.

“La responsabilità è della direzione sanitaria e dei direttori del pronto soccorso che non hanno separato adeguatamente i percorsi, in questo modo il pronto soccorso diventa un luogo di contagio per chi ci arriva”.





Tra l’1 e il 3 aprile, infatti, una paziente contagiata sarebbe transitata dal Pronto Soccorso per passare al reparto di medicina: il contagio potrebbe essere partito da lì. La donna sarebbe risultata dapprima negativa, ma in un secondo momento è apparsa positiva ai test. Mentre si aggirava per l’ospedale avrebbe contagiato altri due pazienti e almeno 16 persone del personale sanitario. I reparti del pronto soccorso di Pozzuoli al momento rimangono chiusi per permettere la dovuta sanificazione degli ambienti.