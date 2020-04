Un uomo è stato fermato ai controlli il giorno di Pasqua e si è giustificato dicendo che andava da un'amica per consumare un rapporto.

La quarantena modifica le normali abitudini a partire dai rapporti sociali: se molti rinunciano al piacere, però, qualcuno non riesce a stare lontano dall’amore. A Torino, infatti, un uomo si è giustificato di fronte agli agenti dicendo che stava andando da un’amica per consumare un rapporto, incurante delle disposizioni anti-coronavirus. L’uomo, nella giornata di Pasqua, con controlli serrati in tutta Italia, non ha rinunciato al piacere. Ma è stato multato con una sanzione da 553 euro.

Coronavirus Torino, consuma un rapporto

C’è chi sceglie un’auto per dare libertà ai suoi istinti e chi invece decide di raggiungere un’amica per avere un rapporto: un uomo di Torino lo riteneva uno spostamento necessario anche ai tempi del coronavirus. La Polizia, nella giornata di Pasqua, ha fermato nei pressi di Borgo Vittoria, un uomo di 45 anni che stava recandosi in auto da un’amica.

Tuttavia, non appena chiesta la motivazione dello spostamento, il cittadino è stato molto chiaro. “Sono andato da un’amica per consumare un rapporto in corso Grosseto”.

Inutile dire che gli agenti sono rimasti basiti di fronte a questa dichiarazione e, dopo qualche esitazione, hanno provveduto a staccare una multa da 553 euro. Se entro qualche giorno pagherà il bonifico, però, l’importo gli verrà scontato a 372 euro.





Le forze dell’ordine hanno svolto tantissimi controlli nel weekend pasquale e molte sono state le denunce per violazione dei Dpcm. Una delle più note è la grigliata sui tetti organizzata a Palermo.