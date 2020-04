Coronavirus, Deliveroo estende i servizi alla consegna da supermercato

Per l'emergenza coronavirus Deliveroo avvia la consegna a domicilio della spesa dal supermercato.

Deliveroo, azienda leader dell’online food delivery, ha deciso di estendere i propri servizi anche alla consegna a domicilio da supermercato, dando dunque la possibilità di ordinare, attraverso la App, anche prodotti alimentari. La spesa online, a causa dell’emergenza coronavirus, è diventata in poco tempo una delle abitudini degli italiani costretti al lockdown e questo ha creato non pochi problemi ai supermercati, il cui mercato digitale era fin qui di riferimento solo per una nicchia di consumatori. Molte aziende della grande distribuzione organizzata hanno assunto per questo periodo degli addetti alla preparazione dei pacchi per diminuire i tempi di richiesta e consegna, ma la situazione in molti casi è ancora molto complicata.



Deliveroo, al via la consegna da supermercato

É in questo clima che Deliveroo ha deciso di permettere ai propri rider la consegna dei prodotti alimentari anche dal supermercato, concentrandosi in questa prima fase soprattutto sui punti vendita di Milano e in Lombardia.

Presto però questo nuovo servizio dovrebbe essere esteso a tutto il territorio nazionale, permettendo dunque ai clienti di ricevere a casa, in circa 30 minuti, quei prodotti, confezionati o freschi, di cui si dovesse aver bisogno nel corso della giornata.





Matteo Sarzana, general manager Deliveroo Italia, ha così commentato l’niziativa: “È un momento complesso e siamo orgogliosi di essere d’aiuto agli italiani. Per farlo abbiamo deciso di ampliare il nostro servizio anche alle consegne da supermercati e negozi alimentari, durante l’emergenza Covid-19″.