Coronavirus in Lombardia, il bilancio nella giornata del 15 aprile

Come di consueto, anche nella giornata di mercoledì 15 aprile l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera fornirà i dati relativi ai casi di coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il bilancio della giornata di ieri ha fatto registrare un aumento di 1.012 contagi, 241 decessi e 743 dimessi, per un totale complessivo di 61.326 contagi, 11.142 decessi e 36.985 guarigioni o dimissioni.