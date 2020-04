Coronavirus, donazione di Papa Francesco al Cotugno: ventilatori e uova pasquali

Papa Francesco ha donato all'ospedale Cotugno due ventilatori e alcune uova pasquali per fronteggiare l'emergenza coronavirus.

In occasione della festa pasquale, Papa Francesco ha effettuato una donazione all’ospedale Cotugno di Napoli: due ventilatori polmonari, vari dispositivi di protezione individuale (in particolare mascherine e tute) e delle uova pasquali. Il Pontefice, in precedenza, aveva già donato 60 mila euro all’ospedale di Bergamo, oltre a 30 respiratori per i più bisognosi. Il Santo Padre ha voluto far sentire la sua vicinanza a tutte le persone che stanno lottando contro la malattia, ai medici e agli infermieri impegnati in prima linea e alle famiglie dei malati.

“Con la gioia nel cuore ho accolto questo gesto di amore di Papa Francesco per Napoli che vive questo momento di sofferenza”, ha detto invece il Cardinale di Napoli, Crescenzio Sepe, quando ha portato tutti i doni all’ospedale Cotugno.

Donazione di Papa Francesco al Cotugno

Papa Francesco prega per tutti gli ammalati e per le persone che soffrono: con un gesto di solidarietà ha voluto effettuare una donazione all’ospedale Cotugno di Napoli.

In particolare, il Pontefice ha donato due ventilatori, alcune uova pasquali e diversi dispositivi di protezione per i medici. “La vicinanza di Sua Sanità è per noi tutti una grandissima emozione – ha dichiarato il direttore generale, Di Mauro -. Sono infinitamente grato al Pontefice e al Cardinale Sepe per questo gesto di solidarietà e per essere sempre vicini al Cotugno”.

L’arrivo del furgone con i doni offerti dal Papa è stata accolto nella struttura con un fragoroso applauso e anche come un segno di gratitudine da parte di tutti i medici. Le uova sono state distribuite al personale sanitario, che per qualche minuto ha potuto prendere una boccata d’aria e scordare l’emergenza in atto.