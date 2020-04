Ilaria Capua rimprovera il governo: “Smettete di inseguire il coronavirus”

La virologa Ilaria Caputa rimprovera il governo: "Questa non è la strada giusta. non c'è un virus da inseguire, ma moltissimi".

Nonostante le misure adottate dal governo abbiano ottenuto il consenso della maggior parte dei cittadini italiani, Ilaria Capua rimprovera l’esecutivo sul suo operato. “Secondo me – ha detto la virologa – questa non è la strada giusta. Non c’è un solo virus da inseguire, ma moltissimi. Ci sono degli sciami infettanti che circolano e si rimescolano”. Nella sua intervista ai microfoni di DiMartedì, la virologa ha ribadito come questo non sia il momento di inseguire il virus, ma di fotografarlo.

Ilaria Capua rimprovera il governo

Questo non è il momento di rincorrere il virus, ma di fotografarlo. Così si è espressa la virologa Ilaria Capua, che ha rimproverato il governo sulle misure attuare fino ad oggi. Per l’esperta, “questa non è la strada giusta”. “Dobbiamo capire dove sono questi sciami virali e come siamo messi con l’immunità di gregge.

È necessario fare una fotografia che ci dica la percentuale di persone entrate a contatto con il virus, in modo da poter graduare un ritorno alla normalità”.

“Vivere in un paese in cui c’è un’epidemia in atto – riconosce poi – è pericoloso per tutti”. Ma, in vista della riapertura, “ora che gli ospedali cominciano ad avere meno ricoverati e meno pazienti in terapia intensiva, potranno gradualmente tornare ad una maggiore normalità”.





“Nel momento in cui si ripartirà – ha aggiunto infine – ci saranno molti casi lievi e pochi casi gravi. È impensabile che il Paese possa rimanere paralizzato quando abbiamo evidenze che sia possibile farlo. Abbiamo imparato il distanziamento sociale, non siamo più gli stessi italiani di un mese fa”.