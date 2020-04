Previsioni meteo Maggio 2020: dopo il lockdown potrebbe piovere tutto il mese

Le prevsioni meteo per Maggio 2020, quando il lockdown potrebbe terminare, non sono buone: potrebbe piovere per tutto il mese?

L’Italia si appresta ad uscire dal lockdown e in vista della ripartenza molti sperano che le previsioni meteo siano buone: il mese di maggio 2020, però, potrebbe portare qualche sorpresa. Purtroppo, infatti, potrebbero riprendere le piogge proprio nel momento in cui ai cittadini verrà concessa la possibilità di uscire di casa. Nel 2019 il mese di maggio era stato molto instabile per quanto riguarda il meteo. Si erano susseguite una serie infinita di piogge e uno sbalzo termico rilevante. Per quest’anno, secondo il Centro Europeo, qualcosa potrebbe cambiare?

Previsioni meteo maggio 2020

Il mese di Maggio 2020, secondo le previsioni meteo del Centro Europeo, sarà molto diverso dall’annata precedente. Questo significa, in altre, parole, che potremmo godere di temperature elevate oltre le medie stagionali.

Le stime parlano di circa +1,5°C in più rispetto alle normali temperature stagionali. Ma attenzione: l’influenza dell’anticiclone africano potrebbe far avanzare anche importanti rovesci temporaleschi.

Maggio, infatti, sarà costellato da importanti rovesci temporaleschi dal carattere molto intenso e duraturo, con possibilità di grandine e di nubifragi. Le pause soleggiate di cui abbiamo parlato prima, quindi, asciutte ed effimere saranno di breve durata.





La distanza temporale dal mese di maggio, comunque, non permette di avere alcuna certezza: per avere qualche maggiore delucidazione occorre affidarsi ai modelli matematici che appariranno nei prossimi giorni o nelle prossime settimane.