“Stavo andando in canoa a fare la spesa”, ha detto alla polizia che l'ha sanzionato. Il 60enne si allenava nonostante i divieti

In piena emergenza coronavirus si allenava in canoa a Firenze. È quanto accaduto nel capoluogo toscano. Un 60enne sportivo è stato colto sul fatto dalle forze dell’ordine. L’uomo non si era perso d’animo nonostante i richiami ed ha provato a giustificarsi: “Stavo andando in canoa a fare la spesa”. L’attività si inquadra nella serie di controlli a tappeto che le autorità stanno effettuando per il rispetto delle misure imposte per evitare la diffusione del coronavirus a Firenze ed in tutto il Paese.





Coronavirus, l’episodio a Firenze

Il 60enne canoista è stato individuato dalla polizia municipale di Firenze attraverso l’utilizzo del drone. Gli occhi elettronici hanno chiaramente mostrato agli agenti la condotta dell’uomo che aveva appena terminato di allenarsi e stava raggiungendo la riva dell’Arno per riporre la canoa.

Le autorità sono subito accorse sul posto ma il 60enne era già andato via. Raggiunto in poco tempo a seguito di indagini ed identificato, lo sportivo ha provato a giustificarsi in una maniera che non poteva assolutamente reggere. “Stavo andando in canoa a fare la spesa”, ha ripetuto ai poliziotti. Questi ultimi, ovviamente, hanno sanzionato il canoista. L’uomo dovrà pagare una multa di 280 euro per non aver rispettato i divieti imposti dalle autorità.

Decessi in calo, guarigioni in aumento

In generale è stato comunque positivo il dato degli spostamenti a Firenze nell’ultimo periodo. Le autorità hanno utilizzato i collegamenti wifi del Comune e le celle telefoniche per ricavare le informazioni. È emerso che c’è stato un aumento degli spostamenti di circa il 6% all’interno del territorio comunale ma i viaggi nella provincia si sono tenuti comunque bassi.

Per quanto riguarda la diffusione del coronavirus a Firenze ed in Toscana i decessi stanno calando e stanno aumentando allo stesso tempo le guarigioni.