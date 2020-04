La nave da crociera della Costa Deliziosa è arrivata al porto di Marsala con a bordo 310 italiani ma Malta ha negato l'attracco.

Arrivata al porto di Marsala nella mattinata di giovedì 16 aprile, la nave da crociera della Costa Deliziosa si trova in stallo a causa di un passeggero sospetto a bordo. Si tratta di un uomo di 79 anni, originario di Livorno, che presenta alcuni sintomi tipici del coronavirus. In attesa del tampone sono stati messi in atto tutti i comportamenti di prevenzione utili a contrastare la diffusione del contagio. La nave era salpata lo scorso 5 gennaio da Venezia e si trova in alto mare dal 14 marzo. Malta le aveva negato l’attracco.

Coronavirus, nave da crociera a Marsala

Il caso sospetto che si trovava a bordo della nave da crociera della Costa Deliziosa era già stato ricoverato al Covid-Hospital della provincia di Trapani, l’ospedale Paolo Borsellino.

Inoltre, da quanto si apprende, pare che soffrisse di alcune patologie pregresse. In attesa dell’esito del tampone già effettuato, però, sono state adottate tutte le misure atte a prevenire il contagio tra i 1.814 passeggeri, 310 dei quali sono italiani. La nave, salpata da Venezia il 5 gennaio scorso, era giunta a Malta ma non aveva potuto attraccare. Nella mattinata di giovedì 16 aprile, quindi, è arrivata al porto di Marsala.

Dopo la mancata possibilità di attracco a Malta, il caso sospetto è stato trasferito al nosocomio grazie al trasbordo prima su due mezzi della Capitaneria di porto di Marsala e poi con un’ambulanza del 118. La nave, attualmente in stallo a circa due miglia dal porto di Marsala, avrebbe dovuto proseguire e concludere il tour il 26 aprile a Venezia, dopo aver attraversato il Mediterraneo e l’Atlantico, passando per Perù, Cile e la Nuova Zelanda.