Omicidio Bagheria, ritrovato cadavere della donna scomparsa

Ritrovato il cadavere di Maria Angela Corona, scomparsa due giorni fa. La Procura di Termini Imerese ha aperto le indagini per omicidio.

Tragico epilogo per la donna scomparsa 48 ore fa dalla provincia di Palermo, Maria Angela Corona. Il corpo della 47enne è stato ritrovato senza vita nelle campagne tra Bagheria e Ciminna: per gli inquirenti si tratta di omicidio. Le ricerche della donna erano in corso da due giorni.

Omicidio Bagheria

Maria Angela Corona, la donna scomparsa 48 ore fa dalla provincia di Palermo, è stata ritrovata senza vita. Il corpo di quest’ultima, di 47 anni, è stato ritrovato nelle campagne tra Bagheria e Ciminna senza vita. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri, il medico legale e un Pm di turno della procura di Termini Imerese. Le ricerche, in corso da due giorni, si sono concluse con il ritrovamento del cadavere della donna nella mattina di giovedì 16 aprile.

Il caso di Giusy Ventimiglia

Quello che è accaduto a Maria Angela Corona sembra ricordare molto da vicino un altro caso, quello di Giusy Ventimiglia, scomparsa proprio nelle campagne bagheresi circa quattro anni fa.

La donna, che al tempo viveva col padre pensionato, era scomparsa all’alba del 13 novembre 2016. Il suo cellulare, della quale il segnale era andato perso nelle sperdute campagne del piccolo centro della provincia palermitana, precisamente in via del Fonditore, non era stato più trovato.

Un caso molto particolare, con un tragico sfondo alle spalle: una storia di disturbi alimentari, rapporti più che ambigui con gli uomini del posto, uno dei quali con precedenti per violenza di genere. Una donna fragile, dove la procura di Termini Imerese, la stessa che ora indaga sulla morte di Maria Angela Corona, aveva aperto un’inchiesta per omicidio e occultamento di cadavere. La Sicilia torna dunque a rabbugliarsi dopo la terribile morte di Lorena Quaranta avvenuta agli inizi d’aprile, il giovane medico uccisa dal fidanzato 28enne, Antonio Della Pace, con la quale conviveva da 3 anni.