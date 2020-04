Al via i lavori nelle spiagge della Puglia in previsione della stagione estiva: un'ordinanza regionale ha concesso la manutenzione degli stabilimenti.

Sulle spiagge della Puglia sono iniziati i lavori di manutenzione in vista della stagione estiva. Ancora non è possibile utilizzare ombrelloni e lettini ma i gestori degli stabilimenti privati hanno dato il via alla manutenzione degli arenili. La stessa operazione la stanno facendo anche altre spiagge, come per esempio quella di Lignano Sabbiadoro.

Al via i lavori sulle spiagge della Puglia

A deciderlo è stata un’ordinanza regionale che consente l’accesso ai parchi acquatici, agli stabilimenti balneari e alle zone marittime ai titolari e al personale dipendente. Naturalmente soltanto per lo svolgimento di interventi di manutenzione, sistemazione, pulizia, installazioni e allestimenti delle spiagge. Nel provvedimento si chiede poi di rispettare tutte le norme anti coronavirus svolgendo i lavori in sicurezza e con il giusto distanziamento.

“La Puglia prepara la ripartenza pensando alla fase 2 accogliendo le giuste sollecitazioni delle associazioni datoriali, dei tanti imprenditori e dei collaboratori del settore turistico-ricettivo“, ha spiegato l’assessore allo Sviluppo economico Cosimo Borraccino.

Anche il governatore Michele Emiliano ha affermato di voler garantire l’inizio dei lavori in sicurezza proponendo anche un accordo ai balneari per le spiagge libere.

Una delle possibilità potrebbe essere quella di pensare ad un regolamento degli accessi con un limite di capienza, verificando attraverso droni o elicotteri che non siano troppo sature.

Quanto alle modalità con cui i turisti potranno recarsi negli stabilimenti, esse non sono ancora chiare. Un’ipotesi circolata potrebbe essere quella di distanziare gli ombrelloni uno dall’altro attraverso dei plexiglass in modo da non formare assembramenti.