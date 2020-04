Costi esagerati per funerali che non sono mai stati celebrati a causa dell'epidemia in corso: la denuncia di Mara ed Elisabetta.

Due sorelle di Cremona hanno denunciato gli elevati costi che hanno dovuto pagare ad un’impresa funebre per i funerali del padre, morto a 75 anni con coronavirus, non celebrati per le restrizioni imposte dal governo.

Costi altissimi per funerali non celebrati

Nella fattura che hanno reso pubblica si leggono infatti i seguenti importi: 950 euro per una funzione con cinque persone, che non ha mai visto realizzazione, 560 euro per l’uscita della salma dal comune di Milano e 200 euro per il kit infettivo, vale a dire guanti e mascherine usate dai necrofori. Il tutto, unito ad altre spese, ha raggiunto un totale di 4500 euro compresa la cremazione che ha fatto andare su tutte le furie Mara ed Elisabetta Bertolini, figlie del defunto.

Le due sorelle hanno raccontato che anche altre persone di loro conoscenza si sono imbattute in costi anche più elevati.

La loro richiesta è che le istituzioni si facciano carico di queste spese perché “ci sentiamo lasciati soli a pagare le lacune di uno Stato che decide per te e in più ti restano da pagare i danni di una tragedia che neppure nei tuoi peggiori incubi avresti pensato potesse accadere“. Ciò che loro contestano sono le tre suddette voci, in primis perché il funerale non ha mai avuto luogo e poi perché 200 euro per un kit di protezioni è decisamente esagerato.





L’ultima volta che hanno visto loro padre è stato all’ospedale Niguarda di Milano dove, essendo molto grave, è stato loro consentito di vederlo da fuori. Dopo due giorni poi la camera mortuaria della struttura le ha chiamate per chiedere cosa fare della salma.

“Siamo rimasti allibiti, nessun medico ci aveva ancora comunicato il decesso“, hanno concluso Mara ed Elisabetta.