É morto Vincenzo, il ragazzo che aveva commosso Papa Francesco

Vincenzo e Papa Francesco erano diventati amici, il 15enne purtroppo è morto a causa del cancro.

Vincenzo non è riuscito a vincere la sua personale battaglia contro il cancro e, a soli 15 anni, è morto. La sua voglia di vita aveva commosso anche Papa Francesco quando qualche tempo fa il ragazzo si era presentato in Vaticano nonostante i gravi problemi di salute per ricambiare l’affettuoso abbraccio che il pontefice gli aveva regalato pochi mesi prima in ospedale. Bergoglio, appresa la notizia della sua scomparsa, ha voluto immediatamente far sentire la propria vicinanza alla famiglia del 15enne inviando loro una lettera contente le sue sentite condoglianze. “Vorrei che arrivino ai suoi genitori i miei sentimenti di condoglianze e la mia vicinanza – scrive il Ponteficine di suo pugno nel messaggio – Prego per la famiglia. Che il Signore Vi benedica e la Madonna Vi custodisca”.





Vincenzo e il suo rapporto con Papa Francesco

Tra Vincenzo e Papa Francesco era nata una simpatia risalente al loro primo incontro.

Era il 2018 e il Pontefice era in visita al reparto di Oncoematologia Pediatrica del poliambulatorio Giovanni Paolo II di San Giovanni Rotondo dove Vincenzo era ricoverato per un intervento chirurgico alla testa per un tumore. Il ragazzo avrebbe giurato in quell’occasione al Papa che una volta uscito dall’ospedale sarebbe andato lui a Roma a trovarlo, e così è stato. “Ti aspetto, organizza con i dottori, così ti faccio entrare”, aveva risposto Bergoglio e così il 22 gennaio scorso i due si erano incontrati di nuovo. É proprio durante questo incontro che il Papa sarebbe rimasto stupito dalla grande volontà d’animo del ragazzo e dalla sua voglia di combattere contro un male accanitosi contro di lui. Nelle ultime settimane le condizioni di Vincenzo si sono però aggravate e per lui non c’è stato niente da fare.