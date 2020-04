Da poco dimesso dall'ospedale, Guido Bertolaso si è mostrato senza mascherina in un incontro nelle Marche.

É polemica sui social network su una foto che immortala Guido Bertolaso, consulente per la costruzione dell’ospedale in Fiera a Milano ed ex paziente malato di coronavirus, illustrare un progetto ad altre persone senza indossare la mascherina. Tutto ciò nonostante sia stato dimesso dall’ospedale da soli nove giorni.

Coronavirus: Bertolaso senza mascherina

Dimesso dal San Raffaele a Milano il 7 aprile dopo un ricovero di due settimane, l’ex capo della Protezione Civile si è già recato a Roma e a Civitanova Marche. Proprio qui è stato fotografato in mezzo ad altre cinque persone con naso e bocca, principali veicoli dell’infezione, scoperti. Nonostante, da quanto si può notare dalla foto, non sembri garantito il metro di distanza di sicurezza.

Immediata l’indignazione scaturita sui social, dove gli utenti si sono chiesti se Bertolaso non dovesse stare in isolamento anche dopo la negativizzazione.

Un errore, quello della mascherina indossata in modo scorretto, che aveva già commesso qualche giorno prima incontrando il presidente lombardo. In tale occasione aveva il naso fuori dal dispositivo di protezione e una distanza da Fontana presumibilmente inferiore a quella di sicurezza.

Le polemiche sono sorte dopo che lui stesso aveva invitato tutti i cittadini a rimanere in casa perché l’emergenza sanitaria non è ancora finita. Lamentandosi per altro dell’alto numero di macchine incontrate nel tragitto da Milano a Roma alle Marche.