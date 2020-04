ll commissario straordinario per l'emergenza coronavirus Domenico Arcuri ha dato il placet per la gara di 150mila test sierologici.

Il Commissario Straordinario per l’emergenza coronavirus Domenico Arcuri ha dato finalmente il via libera alla gara per l’acquisto di kit e reagenti destinati all’effettuazione a campione di 150mila test sierologici sulla popolazione italiana.

L’obiettivo fondamentale è quello di determinare l’eeffetiva capacità di contagio del virus su scala nazionale, al fine di ridurre gradualmente le misure restrittive per poter così passare poi alla fatidica fase 2 in tempi brevi, ma in massima sicurezza.





Gara urgente e trasparente

La gara è stata pubblicata sui siti istituzionali del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sarà conclusa in tempi strettissimi: entro il 22 aprile dovrà infatti avvenire la presentazione delle offerte, ed entro il 29 ci sarà già la sottoscrizione del contratto di fornitura.

Per garantire la massima attendibilità dei test, ovviamente la valutazione delle proposte sarà basata su un insieme non indifferente di requisiti fondamentali e di qualità, segnati punto per punto nel bando.

Come recita il bando ufficiale di gara:” saranno verificati nella coerenza delle offerte rispetto all’oggetto della gara”da una Commissione esaminatrice, all’interno della quale ci saranno, tra gli altri, due componenti designati dal Comitato Tecnico Scientifico, istituito a supporto delle decisioni per il contrasto all’emergenza, di cui anche il Commissario si avvale“.