Coronavirus Lanciano, genitore positivo contagia una bambina di 11 anni

A Lanciano una bambina di 11 anni è la paziente positiva al coronavirus più giovane: il contagio, da quanto si apprende, è avvenuto in famiglia. Il nucleo, composto da cinque persone, ha permesso la diffusione del virus. Uno dei suoi genitori, positivo al Covid-19 e ricoverato in ospedale a fine marzo, sarebbe riuscito a trasmettere l’infezione alla figlia. Anche in altri casi le modalità di trasmissione intra-familiare influiscono sui contagi.

Coronavirus Lanciano, bambina contagiata

Nel quadro della pandemia da Covid-19, nella giornata di venerdì 17 aprile è stata riscontrata la positività di quattro nuove persone, tra queste anche la bimba di Lanciano.

A Lanciano i casi di coronavirus accertati salgono quindi a 61. La più giovane è la bimba di 11 anni seguita da un ragazzo di 17 anni risultato positivo pochi giorni prima. La modalità di trasmissione del virus alla bimba è avvenuta nel contesto familiare, da sempre a stretto controllo dalle autorità sanitaria.





Lo stesso Locatelli, presidente del Css, aveva messo in guardia rispetto a questa modalità di contagio. Il presidente invitava a “implementare le misure stringenti di contenimento dei soggetti che sono risultati positivi” all’interno dei nuclei familiari.