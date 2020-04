Coronavirus a Napoli: folla di gente in strada nonostante i divieti

A Napoli la gente torna in strada nonostante i divieti da coronavirus e gli appelli del Governatore De Luca.

La gente torna in strada a Napoli. Forse stanca psicologicamente dal lockdown dovuto al coronavirus, la vita nei quartieri partenopei inizia a riprendere forma. Complici anche le belle giornate, i cittadini del Vesuvio stanno tornando a riempire le strade e riprendere in mano la propria quotidianità. Tutto ciò nonostante i divieti sul lockdown – che durerà almeno fino al 4 maggio prossimo – e gli appelli del Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Come riporta Il Messaggero, a Napoli la vita è tornata a scorrere: “Oltre alle interminabili file ai supermarket c’è chi ha scelto una panchina al sole per fare due chiacchiere, chi passeggia guardando le vetrine e chi aspetta l’autobus alla fermata senza però prenderlo”.

Coronavirus a Napoli: gaffe della Rai

Nelle ultime ore, sempre in merito al coronavirus e la città di Napoli, ha fatto discutere l’uscita infelice di un’inviata del programma Rai ‘Agorà‘: “Siamo in una zona pedonale, siamo qui da circa una mezz’ora, c’è un passaggio numeroso di auto.

Sarebbe una zona in cui il commercio è interrotto, i negozi sono chiusi. Non siamo fortunati, in questo momento non c’è nessuno. Ma fino a mezz’ora fa c’era un passaggio intenso”. Queste frasi hanno scatenato reazioni polemiche per il riferimento ad una città ‘sorprendentemente’ che rispetta le regole del lockdown.





Intanto, sono ottimi i dati sul coronavirus a Napoli. Appena 4 casi in più, nessun decesso e aumento del numero dei guariti. È lo scenario rappresentato dall’ultimo bollettino per la città di Napoli. Sono 826 i casi di positività al coronavirus a Napoli dall’inizio dell’emergenza. Costante, negli ultimi giorni, il numero dei decessi: 52 complessivi; salgono a 70 (+6) i totalmente guariti (risultati cioè negativi in due test consecutivi), sono 50 invece i clinicamente guariti.

I ricoverati in ospedale sono 167 di cui 11 in terapia intensiva , mentre sono 537 le persone in isolamento a casa. Sono infine 140 gli asintomatici nella città di Napoli.