13 dipendenti della casa di cura Grimaldi San Giorgio a Cremano sono risultati positivi al coronavirus, ma nella struttura nessun paziente è infetto.

Piccolo incidente di percorso nella trasformazione della casa di cura Grimaldi in ospedale covid. 13 dipendenti della casa di San Giorgio a Cremano sono risultati positivi al coronavirus.

Coronavirus San Giorgio, 13 dipendenti positivi

C’è stato un piccolo incidente di percorso nella fase di trasformazione della casa di cura Grimaldi in ospedale covid. Nella casa di cura di San Giorgio a Cremano, infatti, sono risultati positivi 13 dipendenti.

Questi ultimi, infatti sarebebro stati contagiati qualche settimana fa da un’infermiera che aveva tenuto per loro un corso di formazione. La donna originaria di Pomigliano, si era recata alla struttura in qualità di sindacalista per verificare il pieno rispetto degli standard di sicurezza. I contatti con una vicina di casa successivamente risultata infetta, l’hanno spinta inevitabilmente al tampone, risultando anch’essa positiva.





Sotto osservazione

“Le persone incluse nella suddetta lista sono state immediatamente poste in quarantena obbligatoria presso il loro domicilio e affidate ai rispettivi medici – hanno specificato alcuni addetti della Grimaldi – “A quanto risulta nessuno fra questi presenta sintomi sospetti, pur rimanendo sotto osservazione e monitoraggio dei rispettivi organi competenti”.

Le analisi sierologiche sono risultate già negative per i tredici dipendenti, con la conferma del doppio tampone attesa in settimana.

Nonostante le defezioni non indifferenti, dal Grimaldi rassicurano che non inficieranno in alcun modo sulle attività già in corso nella casa di cura, ancora priva di pazienti affetti da Coronavirus.