Papa Francesco ha commentato il momento di sofferenza causato dal coronavirus, proponendo un personale piano per risorgere.

Intervistato dalla rivista spagnola Vida Nueva, Papa Francesco ha commentato il momento di grande sofferenza e difficoltà che l’intera comunità sta affrontando, proponendo un personale piano per risorgere al più presto dalla pandemia di coronavirus.

Papa Francesco, piano per risorgere dal coronavirus

Papa Francesco sta affrontando il suo momento più delicato e importante come pastore dell’intera comunità cristiana. Le immagini della San Pietro vuota durante le celebrazioni della Settimana Santa hanno accentuato la portata di questa emergenza coronavirus, ma il Santo Padre ha le idee chiare su come uscirne.

Intervistato dalla rivista spagnola Vida Nueva, Papa Francesco ha voluto proporre proprio alla rivista castigliana il suo “piano per risorgere“: “Le frontiere cadono, i muri crollano e tutti i discorsi integralisti si dissolvono dinanzi a una presenza quasi impercettibile che manifesta la fragilità di cui siamo fatti“, scrive Bergoglio e sottolinea: “È il soffio dello Spirito che apre orizzonti, risveglia la creatività e ci rinnova in fraternità per dire presente (oppure eccomi)”.





Anticorpi della solidarietà

Papa Bergoglio continua nella stesura del suo proposito evangelico: “È il tempo propizio per trovare il coraggio di una nuova immaginazione del possibile, con il realismo che solo il Vangelo può offrici.

L’implacabile lezione di interconnessione della pandemia ci mostra come le emergenze possono essere sconfitte anzitutto «con gli anticorpi della solidarietà», prosegue il Pontefice-Se agiamo come popolo, pertanto, persino di fronte alle altre epidemie che ci minacciano, possiamo ottenere un impatto reale”.