A Borgotrebbia una donna nel tardo pomeriggio di sabato 18 aprile si è improvvisamente sdraiata nuda sul cofano della gazzella dei carabinieri.

A Borgotrebbia una donna nel tardo pomeriggio di sabato 18 aprile si è improvvisamente sdraiata nuda sul cofano della gazzella dei carabinieri. La donna, in preda a delirio, è stata poi trasportata in ospedale.





Borgotrebbia, donna nuda su auto carabinieri

La quarantena imposta per contrastare il contagio da coronavirus pare stia avendo i primi effetti collaterali. Nel tado pomeriggio di sabato 18 aprile, a Borgotrebbia (Piacenza) una donna si è sdraiata nuda sul cofano di una gazzella dei carabinieri. Alla strana scena hanno assitito attoniti e divertiti i residenti delle case della via in questione, chiusi come tutti in casa per il lockdown.

La donna, forse sotto l’effetto di droghe o alcol e in un evidente stato di delirio, è stata vista camminare scalza e nuda nella via, per poi correre a passo spedito verso la gazzella dei carabinieri, sdraiandosi sul cofano e rimanendo immobile per qualche minuto.

I militari hanno provveduto poi a chiamare i soccorsi del 118, per assiterla con un’ambulanza. Quando i sanitari sono giunti sul posto, la donna era diventata aggressiva sia contro i carabinieri che contro gli operatori sanitari, ma alla fine la donna è stata portata in ospedale senza che potesse causare danni a nessuno. Ora la sua posizione è al vaglio degli inquirenti.