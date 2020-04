A Chamois in Valle d'Aosta si arriva solo a piedi o in funivia: nessun contagiato da coronavirus per la cittadina immersa nei boschi e nel verde

Il coronavirus non c’è a Chamois, piccolo Comune italiano della Valle d’Aosta. Nessun contagiato tra le strade dell’unica cittadina del nostro Paese cui è possibile accedere solo a piedi o in funivia. Chamois si trova a 2mila metri di quota ed è immerso nel verde dei boschi e nessuna auto circola. “Abbiamo circa una sessantina di residenti – ha detto il sindaco Remo Ducly – più un’altra cinquantina di villeggianti, soprattutto lombardi, che sono fermi qui dal carnevale o dai primi di marzo”. Il Comune già già censito gli abitanti, conosciuti uno ad uno di persona dagli addetti alla funivia. Dunque, nessuno può salire o scendere senza essere identificato.

Coronavirus in Valle d’Aosta: Chamois

Insomma, pochi residenti per un paesino votato anche al turismo dove quando tutte le case sono abitate conta non più di seicento persone.

Un caso particolare e felice, se si pensa che la Valle d’Aosta ha comunque il primato tra le regioni di contagiati da coronavirus sulla popolazione totale. I villeggianti rimasti a Chamois dal periodo di carnevale “sono lombardi in smart working, che hanno preferito restare qui in attesa che la situazione si sblocchi. Anche per i bambini avere spazi verdi attorno a casa è ben diverso dal vivere nel condominio di una grande città”.

Internet, market, giornali

Remo Ducly non ha dovuto firmare alcuna ordinanza di isolamento né sono stati registrati emergenze sanitarie. Due residenti di Chamois che si trovano a Pontey, cittadina isolata per i troppi contagi, stanno anch’essi bene. Si tratta di due anziani. “La rete internet funziona bene, – ha spiegato il primo cittadino – il market viene rifornito, il pane e i giornali arrivano ogni giorno.

Abbiamo anche un servizio per ritirare i medicinali in farmacia ad Antey-Saint-André. Per andare in banca bisogna arrivare a Chatillon. Sono uscite rare”.