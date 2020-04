Ancora una scossa di terremoto a Pavia: domenica 19 aprile se ne è registrata una di magnitudo tra 3,5 e 4. Avvertita anche a Milano.

Ancora terremoto in Nord Italia. È stata registrata una forte scossa di terremoto nella mattinata di domenica 19 aprile, in provincia di Pavia. Lo ha comunicato l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Il sisma è stato registrato alle 11.53 nella zona del Pavese: la scossa è stata di magnitudo compresa tra 3,5 e 4 gradi Richter, poi confermata da Ingv in magnitudo 3.7. Avvertita lievemente anche a Milano. È la seconda di giornata dopo quella di M 2.9 avvertita anche a Genova.

Terremoto a Pavia: molte segnalazione

Il terremoto in provincia di Pavia, registrato alle ore 11.53, ha spaventato la popolazione lombarda. In molti segnalano l’accaduto via social, tramite Twitter e Facebook. L’epicentro è stato registrato a Montalto Pavese con una profondità di 31.8 km e una magnitudo di 3,7.

Questo sisma è il terzo in pochi giorni che viene registrato nella zona lombardo-emiliana limitrofa agli appennini liguri. Quello più preoccupante è stato certamente il sisma registrato giovedì 16 aprile in provincia di Piacenza: ha interessato sia l’Italia che Francia, Svizzera e Austria ed è stato pari a 4,5 gradi.





Il terremoto di Pavia – sempre secondo quanto riportato da testimonianze social – è stato avvertito distintamente in tutta la Lombardia: non solo a Milano, ma anche a Bergamo e provincia. Al momento, comunque, non sembrerebbero risultare danni a persone o cose, anche se lo spavento è stato tanto secondo quanto testimoniato sui social network dai cittadini che vivono nella zona interessata.