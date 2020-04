Limitazione degli spostamenti a chi non scarica Immuni, l'app di contact tracing scelta dal Governo per monitorare i contagi da coronavirus.

Limitazione agli spostamenti per chi non scarica l’app Immuni, che diventerebbe così obbligatoria “di fatto”: questa la proposta del Governo per incentivare le persone a scaricare l’app di contact tracing per monitorare i contagi da Covid-19. La misura è presa come incentivo per raggiungere la soglia del 60% di download, soglia minima per garantire l’efficacia del sistema.

Immuni, app obbligatoria?

Il tema delle app di contact tracing è delicato: da una parte la limitazione delle libertà personali e la sicurezza dei dati, dall’altra la limitazione del coronavirus attraverso il tracciamento. Sono questi i due poli tematici della discussione.

Immuni è l’app scelta dal Governo per tracciare gli spostamenti dei cittadini e identificare le persone che vengono in contatto con casi positivi.

In questo modo è possibile monitorare i contagi ed evitare seconde ondate, operazione fondamentale per la Fase 2 secondo il commissario Arcuri. Per essere efficace, però, l’app deve essere scaricata almeno dal 60% della popolazione, altrimenti i dati non sarebbero sufficienti per avere un quadro esauriente della situazione.

Il download dell’app è su base volontaria, dice il Governo, per cui non si possono obbligare le persone a scaricarla. Per questa ragione il Governo sta pensando a degli incentivi per chi scarica l’app, come prevedere delle limitazioni alla mobilità per chi non scarica l’app. Dal Governo non hanno ancora chiarito cosa si intenda esattamente per “limitazione alla mobilità”, dato che la proposta è ancora in fase di valutazione da parte della commissione tecnico-scientifica, guidata da Domenico Arcuri, e dalla task force di Vittorio Colao.

Al Governo spetterà l’ultima parola.

Ipotesi braccialetti per gli anziani

Insieme all’app si stanno pensando a dei metodi per mettere al sicuro gli anziani, categoria più a rischio e meno avvezza all’uso degli smartphone. La proposta fatta la Governo è quella di braccialetti da indossare per monitorare gli spostamenti. Anche in questo caso, l’adesione sarebbe volontaria.