Una coppia di amanti si apparta per consumare un rapporto orale ma viene ripresa dalle persone che si trovano in quarantena.

In pieno centro a Bari due amanti si sono dilettati in un rapporto orale approfittando dello scarso afflusso per le strade a causa del coronavirus. Seppure abbiano fatto in modo di non essere visti da sguardi indiscreti per la strada, non hanno tenuto conto di tutte le persone che dai terrazzi delle loro case avrebbero potuto scoprirli. Così, una coppia di amanti impegnata in un rapporto orale è stata ripresa e il video è stata diffuso sui social.

Bari, amanti consumano rapporto orale

Nonostante il coronavirus, una coppia di amanti ha scelto di consumare un rapporto orale in via Celentano, in pieno centro a Bari. Per arginare i controlli delle forze dell’ordine, i due hanno indossato la mascherina come se nulla fosse. Poi, dopo essersi guardati le spalle e vedendo che intorno non si trovava nessuno, hanno iniziato il rapporto.

Una performance che però non è passata inosservata alle persone costrette a trascorrere l’isolamento nelle loro case. Un cittadino, infatti, avrebbe filmato la scena dal suo terrazzo e l’avrebbe pubblicata sul web.

Nel video si vede chiaramente l’uomo, in piedi e appoggiato a un palo. La donna, invece, si trova di fronte a lui: all’inizio timorosa, ma poi piano piano sempre più disinvolta. Dopo aver rivolto lo sguardo da un lato e dall’altro, prendono il via.