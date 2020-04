Davide Caparini ha reso noti i contagi da coronavirus registratisi in Lombardia dall'inizio dell'epidemia al 20 aprile 2020.

Come ogni giorno gli amministratori della Lombardia hanno fornito i dati relativi ai casi di coronavirus aggiornati al 20 aprile 2020. Rispetto alla giornata precedente si sono registrati 735 contagi, 163 morti e 252 dimessi/guariti in più.

Coronavirus in Lombardia: il bilancio del 20 aprile

Con queste cifre il totale delle persone che hanno contratto l’infezione dall’inizio dell’epidemia è pari a 66.971, quello delle vittime a 12.376 e quello dei dimessi a 43.011. Di questi ultimi 19.463 hanno avuto bisogno di un ricovero in ospedale mentre per i restanti, essendo asintomatici o con sintomi lievi, è bastato un isolamento domiciliare.

L’assessore Davide Caparini ha così commentato i dati giornalieri: “Stiamo vedendo i risultati dell’impegno di tutti. I comportamenti individuali sono decisivi nella lotta al virus ed è fondamentale che ognuno di noi continui a comportarsi così come le autorità sanitarie ci hanno spiegato.

Soprattutto nell’ottica di una riapertura che sarà graduale e all’insegna della salvaguardia di ognuno di noi“.

Positivi infatti i dati relativi ai ricoveri che hanno subito una diminuzione di 204 unità in reparto mentre di 21 unità in terapia intensiva. Ciò ha permesso di alleggerire la pressione degli ospedali, tanto che per la prima volta dallo scoppio dell’epidemia il pronto soccorso di Bergamo si è trovato ad essere vuoto.





Quanto al dato territoriale, la provincia più colpita rimane quella di Milano che conta 16.112 casi positivi (+287), Brescia che ne ha 12.004 (+58) e Bergamo 10.738 (+49). Questi i numeri relativi alle altre province in ordine alfabetico e con tra parentesi l’incremento giornaliero: