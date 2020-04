L'epidemia di coronavirus continua in Lombardia: a Brescia in un solo giorno sono stati registrati 42 morti.

La Lombardia continua a registrare numeri troppo elevati di contagi e morti a causa del coronavirus: la città di Brescia, in un giorno, ha segnato 42 decessi. Milano, però, rimane la città più colpita: 15.825 casi totali (279 in più nelle ultime 24 ore) di cui 6.549 in città. I ricoveri in Regione sono saliti di 300 unità e, mentre si guarda alla fase due, il timore è quello di una diffusione ancora più rapida dell’infezione. A take riguardo Walter Ricciardi ha frenato l’ipotesi di riapertura della Lombardia il 4 maggio.

Coronavirus in Lombardia

La situazione di contagi e morti da coronavirus registrata in Lombardia ci fa capire che l’emergenza è tutt’altro che terminata. Infatti, nonostante i ricoveri in terapia intensiva siano in calo (25 in meno nelle ultime 24 ore), non scendono invece i ricoverati in ospedale (300 in un solo giorno).

In Regione sono 855 i nuovi casi di positività, pari a circa il 10% su un totale di 8.824 tamponi effettuati. I morti sono invece 163 e rappresentano il 51,61% del totale dei decessi italiani. Il totale dei ricoverati in Lombardia è di 11.264: di questi, 10.342 sono in buone condizioni (91,81%), e 922 sono in terapia intensiva.

“Sono passati due mesi dal weekend del 21 febbraio quando a Codogno è partito il primo focolaio – ha detto l’assessore regionale alla Protezione civile Pietro Foroni –. I Comuni travolti per primi dallo tsunami del coronavirus hanno mostrato grandissima responsabilità nel rispettare le restrizioni imposte e nell’accettare la situazione con comportamenti che hanno contribuito fortemente a limitare l’avanzata del contagio in quella zona.

Ma la sfida non è ancora vinta, può essere ancora lunga e quindi dobbiamo continuare a prestare massima attenzione e rispettare le misure finora vigenti a tutela di tutta la comunità”.

Coronavirus a Brescia: 42 morti

Neanche in provincia la situazione migliora: dopo la città di Milano, è Brescia la zona più colpita: 11.946 casi positivi (più 188 in un giorno). Segue la città di Bergamo con 10.689 (più 60), Cremona con 5.417 (più 10) e Monza Brianza con 4.098 casi (più 56). A Brescia le vittime in totale sono 2.202, mentre altri 42 defunti sono stati registrati in 24 ore. I nuovi casi positivi sono 48, a cui si aggiungono 140 nuovi positivi dalle case di riposo.