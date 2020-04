Una paziente dichiarata guarita dal coronavirus muore all'improvviso: è giallo il caso registrato a Mugnano.

Una donna di 55enne di Mugnano, vicino a Napoli, era stata dichiarata guarita: la paziente, però, ha perso la vita nell’ospedale di Giugliano in Campania. Da quanto si apprende, la donna era risultata contagiata dal padre e dunque sottoposta alla quarantena obbligatoria. Tuttavia, dopo essere risultata negativa a ben due tamponi, le sue condizioni si sono aggravate. Ricoverata in ospedale, la donna è deceduta poco dopo e il suo tampone per coronavirus dopo il decesso è risultato positivo. Rimane un giallo.

Paziente guarita muore: è giallo

Secondo i familiari, la 55enne sarebbe stata stroncata da un ictus, ma la realtà rivela altre cause. Infatti, la paziente, dichiarata guarita dal coronavirus, si sarebbe poi aggravata. Ricoverata in ospedale a Mugnano, sarebbe poi deceduta e il tampone effettuato dopo la morte sarebbe risultato positivo.

Qualcun altro, invece, ipotizza una possibile morte a causa di una leucemia fulminante, ma i medici mantengono cautela: rimane ancora un giallo.

Un prima ipotesi effettuata dai medici è che il virus sia rimasto nell’organismo della donna e sia ricomparso in una forma più aggressiva. Un’altra possibile causa del decesso, inoltre, potrebbe essere legata al fatto che la donna abbia contratto nuovamente il virus o che i tampone abbiano dato esiti incerti o sbagliati. Non è chiaro, comunque, se l’immunità sviluppata dai pazienti guariti sia persistente o meno.

La morte della donna si aggiunge alle altre 3 vittime registrate a Mugnano, mentre sono 150 i contagiati in quarantena preventiva. Il sindaco, nel frattempo, ha firmato un’ordinanza che obbliga i cittadini a indossare la mascherina.