Coronavirus, il racconto: “Mio padre negativo morto nel reparto Covid”

Da Orbassano arriva il racconto di un ambulanziere il cui padre è morto nel reparto coronavirus dell'ospedale nonostante fosse negativo al tampone.

Morire tra i tanti pazienti piemontesi affetti da coronavirus pur non essendo malato di Covid: è questo il racconto di un uomo di Orbassano, Fabio Belletti, il cui padre è morto all’ospedale San Luigi nel reparto adibito al trattamento del coronavirus nonostante fosse risultato negativo al tampone per ben due volte. L’anziano è deceduto lo scorso 9 aprile, dopo essere giunto nella struttura ospedaliera con una polmonite interstiziale non dovuta al Covid, ma abbastanza grave da causarne la morte.



Coronavirus, il racconto dell’ambulanziere

Fabio Belletti, autista di ambulanze e volontario proprio presso l’ospedale San luigi di Orbassano, ha raccontato con queste parole ai microfoni del quotidiano La Repubblica gli ultimi giorni del padre: “Mio papà aveva la polmonite ma di altro tipo, eppure l’hanno tenuto con tutti gli infetti e, quando è morto, non abbiamo nemmeno potuto vederlo”.

Belletti spiega che il padre non era più autosufficiente ormai da qualche anno, ma presentava ancora qualche raro momento di lucidità: “Se fosse stato in un reparto di geriatria magari non ce l’avrebbe fatta lo stesso ma quando è entrato lì dentro e ci hanno detto che non c’era altro posto se non tra i malati di Covid ci hanno fatto capire da subito che non ritenevano di poter fare molto per lui.

Mio papà non era autosufficiente da qualche anno e soffriva di demenza senile ma, pur con tutti i suoi problemi, aveva alcuni momenti di lucidità, chissà cosa avrà sofferto in quei pochi giorni prima di morire”.

L’uomo ha in seguito specificato come la polmonite del padre fosse dovuta a problemi di deglutizione, aggravati da patologie pregresse che ne hanno reso necessario il ricovero in ospedale: “Lo abbiamo fatto andare in ospedale, dovevamo decidere se farlo comunque, nonostante questo terribile virus e nonostante sapessimo che non gli saremmo stati vicini. […] È stata un’agonia sentire notizie solo telefoniche fino alla notte in cui ci hanno detto che non era più con noi”.

La replica dell’ospedale

Dall’ospedale di Orbassano fanno però sapere come il paziente, pur avendo tampone negativo, presentava una quadro clinico “fortemente suggestivo” per polmonite da Covid: “In data 9/4/2020 il paziente decede e la salma, dopo tanatogramma, viene inviata in camera mortuaria con tutte le precauzioni previste per i decessi Covid ovvero, avvolto in un lenzuolo imbevuto di ipoclorito di sodio e sacco di contenimento come previsto dalle linee guida, trattandosi di un caso sospetto (tampone negativo ma clinica positiva).

Spiacenti di non essere riusciti a trasmettere le informazioni del caso ai famigliari, porgiamo le nostre condoglianze alla famiglia”.