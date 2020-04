Coronavirus, 166 turisti sono giunti dalla Grecia all'Italia: si tratta per lo più di camperisti.

Nonostante l’emergenza coronavirus, ci sono turisti che non rinunciano a viaggiare. È il caso, per esempio, di un gruppo di circa 166 turisti di varie nazionalità, in maggioranza francesi e tedeschi, con 91 veicoli (60 camper e 31 auto) giunti al porto di Ancona a bordo di un traghetto proveniente dalla Grecia. Si è trattato della Zeus Palace della Grimaldi Minoan Lines, il cui attracco si è verificato intorno alle 17 di venerdì 17 aprile. Dato che il traffico passeggeri tra Italia e Grecia è sospeso (mentre prosegue quello merci), i turisti hanno viaggiato con l’autorizzazione dei Ministeri degli Esteri e dell’Interno italiani.

Come si sono dovuti comportare i turisti arrivati dalla Grecia nonostante l’emergenza coronavirus? Secondo disposizioni ministeriali, all’arrivo in Italia si sono sottoposti ad alcuni accertamenti e hanno dovuto firmare dei documenti.

I camperisti, comunque, non hanno avuto come obiettivo quello di sostare in Italia. Infatti, si è trattato di persone che erano rimaste bloccate in Grecia dove si trovavano per vacanze.

L’Italia ha consentito ai turisti provenienti dalla Grecia di poter attraccare al porto di Ancona e, successivamente, poter proseguire il viaggio, attraverso l’Italia centro nord, verso i Paesi di provenienza. Del gruppo facevano parte 55 francesi, 54 tedeschi, 16 italiani. Inoltre, erano presenti anche turisti di altre nazionalità come belgi, olandesi, romeni, greci, svizzeri e britannici. Il movimento turistico di tutto il mondo sta fortemente risentendo della crisi dovuta al coronavirus: sono tantissimi i viaggi già annullati, anche se in programma tra qualche mese. La sensazione è che finché non ci sarà un vaccino il settore del turismo difficilmente riuscirà a riprendersi.