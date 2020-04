Forza Nuova e no-vax, manifestazione il 25 aprile contro il lockdown in Italia: 18mila adesioni social, il post su Twitter e Telegram.

Forza Nuova e no-vax pronti a una manifestazione in piazza il 25 aprile: obiettivo è protestare contro le misure di lockdown adottate dal Governo Conte e che dovrebbero durare almeno fino al prossimo 4 maggio. In occasione della Giornata della Liberazione, dunque, il gruppo di estrema destra e i contrari ai vaccini si uniscono per manifestare il proprio dissenso, in barba a tutti i divieti attualmente in essere. L’iniziativa è nata su Telegram, programma di messaggistica criptato, e ha già fatto registrare ben 18mila adesioni. Dopo l’appello di Ignazio La Russa (dedicare la giornata del 25 aprile ai morti da coronavirus), arriva quello di Roberto Fiore, segretario di Forza Nuova. Su Twitter, infatti, è presente un suo post con l’invito alla popolazione a scendere in piazza a manifestare.

Il 25 aprile manifestazione Forza Nuova

Roberto Fiore, infatti, scrive così su Twitter: “Un appello di libertà dall’Italia profonda! Oltre la destra e la sinistra, rompiamo la gabbia di una quarantena intollerabile.

Fase 2 o 3 non fa differenza, è questa l’ora del risveglio: ci saremo, con il Tricolore!”, evidenzia il segretario di Forza Nuova. Un appello dichiarato a violare il blocco imposto dal governo Conte. Ed è il secondo per i militanti del gruppo di estrema destra che, nella giornata di Pasqua, hanno provato a raggiungere San Pietro a piedi.

E l’appello arriva anche da Telegram dove, con una nota pubblicata, si evince come Forza Nuova si reputi: “Quella parte di Italia che non si arrende, quella parte della popolazione che non è più succube di mainstream e continue violenze psicologiche, quella parte di popolazione che vuole chiarezza e verità da parte di veri esperti e non dai soliti noti virologi di poco conto e task force inadeguate. Prepariamoci senza violenza, scendiamo in strada con cartelloni e manifesti, con fischietti e megafoni, con le auto e clacson, senza nessun simbolo politico.

Uniamoci sotto il nostro tricolore per amore nostro e del nostro paese, tutti uniti italiani e stranieri come un unico popolo, un popolo sovrano!”.

Appello accolto dai no-vax

L’appello è stato accolto anche dai no-vax. In una nota audio, nel gruppo ’25 aprile tutti in Piazza’, si evince come il progetto sia quello di ribellarsi anche: “Al sistema di vaccinazioni, ai controlli con il termometro di tutte le persone, vogliono mantenere lo stato di paura. È stata annunciata una presunta pandemia, la gente se ne è accorta. Questa cosa deve finire, devono finire questi personaggi che tra poco saranno tutti arrestati grazie alle forze dell’ordine”. Insomma, il 25 aprile saranno tutti in piazza, nonostante i divieti per il coronavirus.