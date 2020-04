Allerta gialla per il Piemonte occidentale dove imperversa il maltempo: si teme il rischio piena per il Po.

L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale ha lanciato l’allerta per il maltempo in Piemonte avvisando del rischio piena del Po tra la serata di lunedì 20 aprile 2020 e la mattina seguente.

Maltempo in Piemonte: rischio piena del Po

L’avviso riguarda soprattutto la parte occidentale della regione dove la pioggia sta riducendo il deficit idrico ma al contempo aumentando il rischio di frane e allagamenti. Dalla serata di domenica 19 alla mattinata di lunedì i pluviometri delle stazioni Arpa hanno infatti registrato 40.8 millimetri a Viola, 38 a Peveragno, 36 a Barge, tutte aree della provincia di Cuneo.

Il rischio di tipo idrogeologico riguarda tutte la vallate torinesi e cuneesi mentre quello di tipo idraulico è limitato alla pianura cuneese e alla Valle Tanaro.

Il maltempo si prospetta invece meno intenso nel Piemonte orientale.

Preoccupa poi il livello del fiume Po, che rischia la piena dato che è già carico della neve sciolta e dell’apporto degli affluenti. La protezione civile ha comunicato che il livello del fiume va costantemente controllato e monitorato. Ha altresì invitato ad adoperarsi per mettere al riparo beni e attrezzature (come i circoli lungo il fiume) e predisporsi per eventuali sgomberi o evacuazione dell’area.





Il rischio maggiore lo corrono i marciapiedi dei Murazzi per i quali si potrebbe superare la soglia critica. Le aree più critiche oltre a Torino sono Carignano e Moncalieri. La principale causa di maltempo e forti piogge è da ricercare in un profondo minimo depressionario sul Tirreno che ha determinato i perturbarsi delle condizioni meteo.