"Mi sono persa": una nonnina di 87 anni guida in contromano in tangenziale a Torino e viene fermata dagli agenti di Polizia.

Paura in tangenziale a Torino, dove una nonnina di 87 anni guidava una Panda in contromano all’altezza di Alpignano. Fermata dagli agenti di Polizia, che l’hanno multata, avrebbe esposto le sue spiegazioni: l’anziana signora, infatti, si sarebbe persa e avrebbe imboccato al contrario la strada. Gli agenti, però, sono riusciti a fermarla tra lo svincolo di Caselle e quello di Borgaro. La donna si trovava a bordo di una Panda verde.

Torino, Panda contromano in tangenziale

Episodio singolare sulla tangenziale nord di Palermo: nel pomeriggio di domenica 19 aprile, infatti, una signora di 87 anni ha guidato la sua Panda verde in contromano. Prima che gli agenti la fermassero, inoltre, avrebbe percorso il tratto stradale compreso tra gli svincoli di Borgaro e Caselle, rischiando un incidente.

Fortunatamente, però, non c’è stato alcun intoppo e nessuno è rimasto ferito. La donna, fermata e multata dagli agenti di Polizia di Settimo torinese, si è giustificata dicendo: “Mi sono persa”.

La donna avrebbe anche motivato la sua uscita dicendo che stava portando il pranzo ai suoi figli che lavoravano nei campi. improvvisamente, però si sarebbe persa e non avrebbe più trovato la strada di casa. Sono stati quindi gli agenti a prenderla a carico e ad affidarla ai suoi familiari.





La donna non aveva né documenti né il cellulare con sé, ma gli agenti, sulla base delle informazioni fornite, sono riusciti a rintracciare i familiari. L’87enne, oltre alle multe per guida contromano e violazioni di Decreti per il contenimento del coronavirus, è stata segnalata alla Prefettura che potrebbe revocarle la patente.