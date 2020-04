Un uomo a Bologna si masturba alla finestra e viene denunciato dai vicini. La moglie lo rimprovera: "Ti avevo detto di smetterla".

Un uomo si masturba alla finestra e viene denunciato: la follia, ai tempi del coronavirus, accade a Bologna. La vicenda si svolge nel cuore del capoluogo emiliano e la sfortunata vittima è un’infermiera: da giorni la storia andava avanti, alla fine la giovane ragazza non ce l’ha fatta più e l’ha segnalato alle autorità. L’uomo, un indiano, è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico. Una giovane infermiera, impegnata nell’emergenza sanitaria da coronavirus, dopo il turno di lavoro in ospedale era costretta a vedere il suo vicino di casa che puntualmente si masturbava affacciato alla finestra. I Carabinieri della Stazione Bologna Indipendenza hanno così messo fine allo “spettacolo”, denunciando un cittadino indiano per atti osceni.

La vittima, quando tornava a casa “dopo un estenuante turno di lavoro, invece di rilassarsi era costretta ad assistere allo ‘spettacolo’ serale del vicino, che dopo essersi masturbato la salutava sorridendo, mandandole anche dei bacini con le mani“, fanno sapere i carabinieri della sezione di Bologna Indipendenza.





Alla vista dei carabinieri che si sono presentati davanti al portone di casa, l’uomo “ha ammesso le sue responsabilità alla presenza della moglie”, che evidentemente era al corrente di quanto faceva il marito.

Infatti, rivelano i militari, “dopo avergli dato del ‘cretino’, la donna l’ha rimproverato dicendogli “ti avevo detto di smetterla, ma tu non mi hai ascoltata’”.