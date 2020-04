Il commissario Arcuri ha avvertito circa un possibile prolungamento della quarantena da coronavirus senza l'app Immuni.

Il Commissario dell’emergenza coronavirus in Italia Domenico Arcuri, durante una conferenza stampa alla Protezione Civile, ha espresso al sua opinione riguardo ad un possibile allungamento della quarantena come alternativa alla discussa app Immuni.

Coronavirus Arcuri: “Quarantena alternativa a Immuni”

“L’app Immuni non è obbligatoria, non pensate che non se la scaricate non possiate uscire di casa. Tuttavia l’alternativa alla mappatura è il confinamento. Non bisogna prendere nessuna decisione frettolosa– continua nel suo intervento Arcuri-bisogna che i nostri cittadini possano e debbano essere consapevoli“.





Privacy e sicurezza

In un secondo momento ha voluto rettificare il suo intervento, approfondendo i punti della sua risposta: “Sarà garantita sicurezza e privacy nell’uso dell’app di tracciamento.

Le informazioni, stoccate su infrastruttura italiana, non devono essere utilizzate per motivi diversi. La riservatezza dei dati dei nostri concittadini è inalienabile“.

Anche per quanto concerne il suo voler assecondare per un altro po’ le misure restrittive, Arcuri chiarisce: “In tutto il mondo alleggerire il contenimento significa essere in grado di mappare tempestivamente i contatti delle persone; l’alternativa all’app sarebbe non alleggerire misure, privandoci di quote importanti di nostra libertà come in queste settimane è accaduto”.